Geri dönüşüm kamyonunun üzerindeki yavru köpeği sürücülerin dikkati kurtardı

Ankara’da geri dönüşüm kamyonunun üzerinde mahsur kalan köpek, çevredeki sürücülerin uyarısıyla kurtuldu.
Çubuk’ta geri dönüşüme gönderilecek atıkları merkez deposuna götüren belediyeye ait kamyonun üzerindeki yavru köpek, yoldaki diğer sürücüler tarafından fark edildi.
Sürücüler, 06 BVZ 135 plakalı kamyonun şoförünü uyardı.
Şoför atıkla dolu aracı durdurdu, düşme tehlikesi yaşayan köpek indirildi.
Atıklarla birlikte kamyona yüklendiği tahmin edilen yavru köpek, mahallede oturan Özcan Baloğlu tarafından sahiplenildi.
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