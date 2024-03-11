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Geri dönüşüm kamyonunun üzerindeki yavru köpeği sürücülerin dikkati kurtardı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde seyir halindeki belediyeye ait geri dönüşüm kamyonunun üzerinde bulunan ve düşme tehlikesi geçiren yavru köpek, çevredeki sürücülerin uyarısıyla kurtarıldı.

Geri dönüşüm kamyonunun üzerindeki yavru köpeği sürücülerin dikkati kurtardı

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’da geri dönüşüm kamyonunun üzerinde mahsur kalan , çevredeki sürücülerin uyarısıyla kurtuldu.

Çubuk’ta geri dönüşüme gönderilecek atıkları merkez deposuna götüren belediyeye ait kamyonun üzerindeki yavru köpek, yoldaki diğer sürücüler tarafından fark edildi.

Sürücüler, 06 BVZ 135 plakalı kamyonun şoförünü uyardı.

Geri dönüşüm kamyonunun üzerindeki yavru köpeği sürücülerin dikkati kurtardı - 1

Şoför atıkla dolu aracı durdurdu, düşme tehlikesi yaşayan köpek indirildi.

Atıklarla birlikte kamyona yüklendiği tahmin edilen yavru köpek, mahallede oturan Özcan Baloğlu tarafından sahiplenildi.

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