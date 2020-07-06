Gezi teknesinde sosyal mesafesiz horon

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gezi teknesi ilk seferini yaparken, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Maske takmayan kişiler, teknede müzik eşliğinde horon oynadı.

DHA 06.07.2020 - 15:22

Gezi teknesinde sosyal mesafesiz horon

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Karadeniz'e kıyısı olan Düzce'nin Akçakoca ilçesine gezi teknesi getirildi. Gezi teknesi hafta sonu ilk seferini yaparak vatandaşlara 35 kilometrelik Akçakoca sahilini gezdirdi.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Tekne gezisi sırasında Karadeniz ezgileri çalınınca sosyal mesafe kuralları unutuldu.

MASKE TAKILMADI

Vatandaşlar müzik eşliğinde horon oynadı. Horon oynayan kişilerin maske takmadıkları görüldü.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte birçok kişi duruma tepki gösterdi.

VİDEO: UÇAKTA SOSYAL MESAFE KAVGASI (ARŞİV)

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