Gezi teknesinde sosyal mesafesiz horon

DHA 06.07.2020 - 15:22
Karadeniz'e kıyısı olan Düzce'nin Akçakoca ilçesine gezi teknesi getirildi. Gezi teknesi hafta sonu ilk seferini yaparak vatandaşlara 35 kilometrelik Akçakoca sahilini gezdirdi.
SOSYAL MESAFE UNUTULDU
Tekne gezisi sırasında Karadeniz ezgileri çalınınca sosyal mesafe kuralları unutuldu.
MASKE TAKILMADI
Vatandaşlar müzik eşliğinde horon oynadı. Horon oynayan kişilerin maske takmadıkları görüldü.
Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte birçok kişi duruma tepki gösterdi.
VİDEO: UÇAKTA SOSYAL MESAFE KAVGASI (ARŞİV)