İzmir’in Konak ilçesi Kordon Sahili'nde sokakta yaşadığı belirtilen Hasan Hüseyin Öztürk (35) iddiaya göre temizlemek için mazgalının içerisine girdi. Mazgala sıkışan Öztürk, bulunduğu yerden çıkmayı başaramadı.



Çevredeki vatandaşlar da Öztürk’e yardım edemeyince olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mazgal demirlerini tek tek açan itfaiye ekipleri, bir saatlik bir çalışma sonunda Hasan Hüseyin Öztürk’ü kurtardı.

Olaya şahit olan vatandaşlardan Mahir Dalgıç, "Ona mazgala girme, fareler var. Senin gözünü falan burnunu ısırır’ dedim. ‘Yok, işim var’ dedi. ‘Bir derdin varsa derman olayım’ dedim, yalvardım o kadar” dedi.



Bilinçsiz bir şekilde su tahliye kanalının içerisine girdiğini belirten Hasan Hüseyin Öztürk, içeride ne kadar kaldığını hatırlamadığını söyledi.

