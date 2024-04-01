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Giresun Espiye'de iki kardeş sandıkta yarıştı

Giresun'un Espiye ilçesinde belediye başkanlığı için iki kardeş yarıştı. AK Partili Mustafa Karadere'nin karşısında CHP'den aday olan kardeşi Erol Karadere, seçimi kazanan isim oldu.

Giresun Espiye'de iki kardeş sandıkta yarıştı
2024 yerel seçimin sürprizleri

2024 yerel seçimin sürprizleri

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Giresun Espiye'de iki kardeş sandıkta yarıştı - 1 Mustafa Karadere
Giresun Espiye'de iki kardeş sandıkta yarıştı - 2 Erol Karadere

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde iki kardeş, sandık rekabetinde karşı karşıya geldi.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere'nin yerine seçilen isim, kardeşi Erol Karadere oldu.

'un Espiye ilçesinde 2019 yerel seçimlerini kazanan AK Partili Mustafa Karadere'ydi.

2019'da İYİ Partili İbrahim Önal karşısında zafer kazanan Karadere'nin rakibi bu kez kardeşi, Erol Karadere oldu.

Erol Karadere 2004 ve 2009 seçimlerinde AK Parti'den seçime girmiş ve Espiye Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı, bu seçimde aday gösterilmeyince seçime CHP'den girdi.

AK parti mevcut ise belediye başkanı Mustafa Karadere'yi tekrar aday gösterdi.

15 bin 770 seçmenin bulunduğu ilçede kazanan; oyların yüzde 44,84'ünü alan CHP adayı Erol Karadere oldu.

Erol Karadere'nin ağabeyi Mustafa Karadere ise yüzde 33,99 oy aldı.

İki kardeşi; oyların yüzde 15,35'ini alan MHP'li İbrahim Yanık takip etti.

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