Giresun’da hasta yakınları, doktora saldırdı.
Olay, dün Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nde yaşandı.
Hastanede tedavi gören bir hasta, görevli Uzm. Dr. Mehmet Karadayı’nın katıldığı ameliyat sonrası üroloji servisine kaldırıldı.
Serviste hastasını muayene eden Karadayı, iddiaya göre; kendileri ile ilgilenmediğini öne süren hasta yakınlarının yumruklu saldırısına uğradı.
Hastanenin güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti.
Başına aldığı darbeyle yaralanan Karadayı, aynı hastanede tedavi edildi.
Doktor tedavisinin ardından taburcu edilirken, A.İ. ile H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN KINAMA
Şüphelilerin polisteki sorgusu sürerken, İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu tür çirkin saldırıları gerçekleştirenlerin adalet karşısında en ağır cezayı almaları için soruşturma kurumumuzca da yakinen takip edilecektir. Yaşanan olayı bir kez daha kınıyoruz.” dedi.
Giresun Tabipler Odası üyeleri de bugün hastane önünde toplanarak, yaşananlara tepki gösterdi.
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