Giresun’da hasta yakınları doktora saldırdı

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN KINAMA



Şüphelilerin polisteki sorgusu sürerken, İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu tür çirkin saldırıları gerçekleştirenlerin adalet karşısında en ağır cezayı almaları için soruşturma kurumumuzca da yakinen takip edilecektir. Yaşanan olayı bir kez daha kınıyoruz.” dedi.



Giresun Tabipler Odası üyeleri de bugün hastane önünde toplanarak, yaşananlara tepki gösterdi.