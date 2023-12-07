Gizem Bağdaçiçek kimdir? Gizem Bağdaçiçek neden gözaltına alındı?

Onlyfans adlı platforma yüklediği içeriklerle bilinen Gizem Bağdaçiçek, yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. İşte, Gizem Bağdaçiçek hakkında bilgiler...



GİZEM BAĞDAÇİÇEK KİMDİR?



1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bağdaçiçek, Bulgaristan göçmeni bir aileden geliyor.



Sosyal medya platformlarında içerik üreten Bağdaçiçek, 2021 yılında OnlyFans platformuna katılmıştı.

Bağdaçiçek'in eğitim durumu ve özel yaşamına dair internette pek fazla bilgi bulunmuyor.



NEDEN GÖZALTINA ALINDI?



Sosyal medya fenomeni Gizem B., sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüleri nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Gizem B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Gözaltına alınan fenomene müstehcenlik suçlaması yöneltildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gizem B. daha sonra adliyeye sevk edildi.



Gizem B.’nin suçlamaya ilişkin, “Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum.” dediği öğrenildi.

