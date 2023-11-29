Gizli fon davasında şikayetçi sayısı arttı (Seçil Erzan'a 226 yıla kadar hapis istemi)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski DenizBank Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından kurulan yüksek getirili gizli fon soruşturmasında birçok soruya yanıt arıyor.

Mağdurlar parasını istiyor ancak milyonlarca doların nerede olduğu bilinmiyor.

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya, bir fonzede daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, DenizBank 7 Nisan 2023 tarihli şikayette bulunarak Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan, iş insanı Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı bir ay sonra 3 milyon dolar yapacağını söyleyerek aldı.

Şube müdürüne ulaşılamaması üzerine Çeviker bankaya bu durumu bildirdi.

Banka tarafından yapılan araştırmada Erzan'a ulaşılamaması üzerine suç duyurusunda bulunulduğu, sonrasında da İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 18 mağduru dolandırdığı öne sürülen Seçil Erzan ve 5 sanık ile ilgili 14 farklı eylemden dolayı dava açıldı.



ŞİKAYETÇİ SAYISI 19'A YÜKSELDİ



Mert Zeydanlı’nın da, özel bir fona yatırıp kar elde etmek amacıyla şube müdürü Seçil Erzan’a 2 milyon 720 bin dolar verdiği, ancak bu zamana kadar parasını geri vermemesi nedeniyle şikayetçi olması üzerine Erzan'ın dolandırıcılık eylemi 15. eylem olarak dosyaya girdi.

Bankanın önemli müşterileri arasında olduğunu ve sıklıkla şubeye gittiğini ifade eden Zeydanlı ifadesinde, Seçil Erzan'ın kendisini odasına davet ettiğini ve "Fatih Terim’in özel fonuna 2 milyon dolar yatırırsam 45 gün sonra yüzde 20 kar alacağını, ama bu bilginin çok gizli olduğunu" söylediği anlattı.

Erzan'ın söylediğine göre banka bünyesinde Fatih Terim’in özel bir fonu bulunduğu belirten Zeydanlı, "Fatih Terim’in fonunun kar dağıtabilmesi için açıkta alan meblağı tamamlayabilirsem vadede bu karı alabileceğimi ifade etti." diyerek bu işlemle ilgili şüphelerinin olduğunu anlayan Erzan'ın fon için kendisini teşvik ettiğini ifade etti.



Zeydanlı, şöyle devam etti:

"Bu fona sadece Fatih Terim’in para yatırabildiğini ama ailesinin de fona Fatih Terim üzerinden para yatırabildiğini söyledi. Buna örnek olarak Nur Erkasap’ı gösterdi. Nur Erkasap’ın, Fatih Terim’in yıllarca asistan koçluğunu yapan Müfit Erkasap’ın eşi olduğunu söyledi. Söylediğine göre Fatih Terim ve Müfit Erkasap’ın malvarlığını eşleri Fulya Terim ve Nur Erkasap yönetiyordu. Nur Erkasap’ı aradım, kendisi ile ertesi gün şubede Seçil Erzan’ın odasında buluşmak üzere sözleştik. O sırada hemen verebileceğim nakit para miktarı 1 milyon 525 bin dolardı. Müdür Seçil Erzan bunu kabul etti, 'Bu parayı kesinlikle getirmen gerekir yoksa benim hakkımda soruşturma açarlar çünkü şimdi talimat vereceğim.' dedi. Dahili telefonundan kodlu arama yaparak Fatih Terim'in fonunun tamamlandığını ve işlemin kestirilmesi talimatını verdi."



"ÇANTA AĞIR OLDUĞUNDAN ARABAYA BEN TAŞIDIM"



31 Ocak 2023'te şubeden para çekerek tamamladığı toplam 1 milyon 525 bin dolar para bulunan çantayı Nur Erkasap’ın huzurunda Erzan’a odasında verdiğini anlatan Zeydanlı, "İçinde 1 milyon 525 bin dolar olan bir çanta çok ağırdır, ben bile o çantayı üst kata çıkarırken zorlandım. Seçil Erzan bu paranın Fatih Terim fonuna bankanın nakit yönetim merkezinden yatırılacağını ve kendisinin oraya götürmesi gerektiğini söyledi. Çanta çok ağır olduğundan arabaya kadar benim taşımamı istedi. Erzan’ın gösterdiği arabaya götürdüm ve koydum." diye konuştu.

