Gizli kamera ele verdi: Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar

Ankara'da Satılmış B.'nin engelli kızı Gizem B.'ye 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada, sanığın kızını görüntülemek için banyo ve tuvalete yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüsü delil oldu.

Gizli kamera ele verdi: Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar

Fiziksel engeli nedeniyle aksayarak yürüyen Gizem B., 2022 yılında, 2017'den itibaren 4 yıl boyunca babası Satılmış B.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu annesi ve eniştesine anlattı.

Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Satılmış B. hakkında, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Satılmış B.'nin, kızını görüntülemek için banyoya yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüler dava dosyasında delil olarak yer aldı. Görüntü ile ilgili dosyada yer alan bilirkişi raporunda, sanık Satılmış B.'nin gizli kamerayı banyoya duşakabini görecek şekilde yerleştirdiği, bir süre sonra kameranın açısına yüzü görünmeyen bir kadının girdiği, daha sonra sanığın kamerayı yerleştirdiği yerden alırken kendisinin de görüntüye yansıdığı belirtildi.

"BANYO YAPARKEN YARDIM" EDİYORMUŞ

Soruşturma aşamasındaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Satılmış B., kızına banyo yaparken yardım ettiğini, başka bir amacı bulunmadığını, evde kızının yanlış davranışlarından şüphelendiği için de banyoya kamera yerleştirdiğini iddia etti.

Mahkeme, sanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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