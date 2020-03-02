Göçmen tarifesi: 4 bin dolara Edirne

İstanbul'dan Edirne'ye gitmek isteyen mültecilerin ilk adresleri Vatan Caddesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önü oluyor. Vatan Caddesi her zamankinden daha kalabalık. Otobüsler, minibüsler, taksiler, hatta özel araçlar bile müşteri kapma telaşında. Mülteciler ceplerindeki paraya göre bir ulaşım aracı seçmek zorunda. Kim neye parası yetiyorsa ya da en hızlı nasıl gideceğini düşünüyorsa onu tercih ediyor. Ancak mülteciler bu durumdan şikayetçi. Kendilerine firsatçılık yapıldığını anlatıyorlar.



AVRUPA'YA GİDER



Vatan Caddesi kenarına park edilmiş araçların şoförleri "Avrupa, Avrupa" diye bağırıp müşteri arıyor. Minibüs ve otobüslere istenen fiyat kişi başı 100 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Normalde otobüs ücretleri 75 TL civarında ancak hiçbir turizm şirketinde yer yok.



‘İLK GECE 4 BİN DOLARA Edirne'YE GÖTÜRDÜM’



Hürriyet gazetesinden Ece Çelik'in haberine göre, bir taksici sınırların açıldığı ilk gece bir aileyi 4 bin dolara Edirne'ye götürdüğünü anlatıyor. Bir diğer taksi sahibi, "Allah'ından da korkun yok mu senin? O kadar paraya götürülür mü?" diye tepki gösteriyor. Tepki gösteren taksici kendi tarifesini sorunca, "Abla ben 1500 TL'ye götürüyorum. Sonuç olarak 250 kilometre yol gideceğiz. Dün denk geldi, bugün de bekliyorum, mutlaka birileri denk gelecek diye umut ediyorum" diyor.



'GİTSİNLER DÖNMESİNLER'



Minibüsüyle yolcu bekleyen bir vatandaş ise durumdan hem memnun, hem şikâyetçi. Uykusuz olduğunu, dün sabahtan bu yana 15 kez Edime-İstanbul arası git-gel yaptığını anlatan şoför, "Pazarlık yapmak isteyenler oluyor ama mümkün değil. Normal otobüsle gidemezler, yer yok. Buradan gitmek zorundalar. Ama bu insanlar gitsin, ülkemize bir daha da dönmesinler istiyorum. Bu yüzden götürüyorum" diye konuşuyor.



‘ALTI SAATTİR BEKLİYORUZ’



Göçmenler ise çaresiz bir bekleyiş içinde. 25 yaşındaki Suriyeli Abdülselam, üç senedir kaldığı Türkiye'nin artık çok pahalı olduğunu anlatıyor. Daha iyi bir yaşam için Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Abdülselam, parkta beklemekten de şikâyetçi, "Altı saattir parkta bekliyoruz. Otobüs fiyatları çok yüksek. Pazarlık yapmak istiyoruz ama kimse daha ucuza götürmeyi kabul etmiyor" dedi.

YOL TARİFİ BİLE 100 TL

Pazarkule sınır kapısında toplanan mültecilerin sayısı hızla artıyor. Tarihi Meriç Köprüsü, Selimiye Camisi silueti eşliğinde Yunanistan sınırına hareket eden mülteci gruplanyla dolup taşıyor. Yolculuk sürecinde birçok kişinin kendilerinden para koparmaya çalıştığından bahseden mülteciler, 1.5 litrelik su için 6 lira ödediklerini söylüyorlar. Birçok mültecinin en büyük şikâyeti, bu noktaya gelene kadar 'fırsatçıların’ kendilerinden faydalanmaya çalışması.



Hürriyet gazetesinden Seda Türkoğlu ve Murat Şaka’nın haberine göre, 'Mülteci tarifesi' o kadar acımasız ki, mültecilerin hangi yöne gittiklerini sordukları bir özel otomobil şoförü, 100 TL'ye sözkonusu yerlere götürebileceğini söylüyor. Bu mesafe ise ortalama 2-3 kilometreye tekabül ediyor.



Öte yandan dün Edirne otogarı, sınırı geçmeyi başaramayıp İstanbul'a geri dönenlerle doldu. Çoğunluğu yabancı uyruklu yolculardan oluşan İstanbul seferlerinde boş yer kalmaması dikkat çekti.

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