Google'ın özel doodle ile andığı Dilhan Eryurt kimdir?

Güneşin ve yıldızın evrimi adına çalışmalar yapan Eryurt, Güneş'in yanlış bilinen gerçeklerini ortaya koydu. O dönemde yapmış olduğu çalışmalar ve ortaya attığı fikirler, yeni başlayan uzay uçuşlarının gidişatı için çok önemliydi. Güneş'in parlaklığının oluşumundan bu yana gittikçe artmadığını, geçmişte çok daha parlak ve sıcak olduğunu ortaya koydu.

DİLHAN ERYURT KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen Eryurt ailesi ile birlikte önce İstanbul'a, birkaç yıl sonra da Ankara'ya taşındı.İlköğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Kız Lisesi'ne devam etti. Lise yıllarında matematiğe özel bir ilgisi olan Eryurt mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü'ne girdi.

1946 yılında İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi'nde Astronomi bölümü açılınca Tevfik Oktay Kabakçıoğlu'nun yanında iki yıl boyunca asistanlık yaptı.Çalışmalarına bir süre Michigan Üniversitesi'nde devam etti ve 1953'te Ankara Üniversitesi Astrofizik Anabilim Dalı'nda doktorasını ve doçentlik çalışmalarını tamamladı.

1959'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın bursuyla iki yıllığına Kanada'ya giden Eryurt Prof. Dr. Alastari G. W. Cameron ile çalıştı. Daha sonra Amerika'ya giderek önce Amerikan Soroptimist Federasyonu bursuyla Amerika'da Indiana Üniversitesi'nde görev aldı.

Goethe Link Gözlemevi'nde yıldız modelleri yapmakla tanınan Prof. Dr. Marshall Wrubel ile çalıştı. Bu deneyimden sonra NASA'ya bağlı Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nde görev aldı.

Çalışmalarına NASA'da devam eden Alastair G. W. Cameron ile Güneş tarihi üzerine araştırmalar yapan Eryurt kurumda çalışan ilk kadın atronomdu.

Aya ilk iniş için yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle 1969'da Apollo Başarı Ödülü ile ödüllendirilen Eryurt, Goddard Enstitüsü’nde iki yıllık çalışmasını tamamladıktan sonra yıldızların oluşumu ve gelişimi üzerine araştırmaları için California Üniversitesi'ne gönderildi.

1968 yılında Türkiye'ye gelerek ODTÜ’de bir yıl görev yapan Eryurt, TÜBİTAK’ın desteğiyle beraber I. Ulusal Astronomi Toplantısı'nı düzenledi.



1969-1973 yılları arasında NASA'da bilimsel araştırmalarını sürdüren Eryurt, 1973 yılında ODTÜ Fizik Bölümü'ne dönerek astrofizik ana bilim dalını kurdu.

1977 yılında Tübitak Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülü ile ödüllendirilen Eryurt, 5 yıl boyunca Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığını yaptıktan sonra 1993 yılında emekliye ayrıldı.

13 Eylül 2012’de geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle Ankara’da hayatını kaybetti.

ARŞİV: NASA'DAN ÖDÜL ALAN İLK TÜRK ROBOT TAKIMI