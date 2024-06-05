Görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın cezası belli oldu

Görevden uzaklaştırılan DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 19,5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın cezası belli oldu
Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırıldı

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırıldı

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Van'da 2 gün önce gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Sıddık Akış'ın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın karar duruşması yapıldı.

"ASLA KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNMADIM"

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Akış şu ifadeleri kullandı:

"Benim kaçtığıma ilişkin haberleri duydum. Asla kaçma girişiminde bulunmadım. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Siyasi olarak ne yapmam gerekiyorsa, onu yaptım. Karşınızda başı dik bir şekilde duruyorum. Barış dedim, kardeşlik dedim, eşitlik dedim, özgürlük dedim. Halen de diyorum. Tüm yaşamımı bunların etrafında ördüm.

"YENİDEN İDDİANAMENİN HAZIRLANMASINI TALEP EDİYORUM"

Tutuklanmaktan, cezaevine girmekten korkmuyorum. Yeniden iddianamenin hazırlanmasını talep ediyorum. Dönemin FETÖ'cü savcısı tarafından hazırlanan iddianame ile yargılanmak istemiyorum."
 
Mehmet Sıddık Akış'a "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, hükümle birlikte Akış'ın tutuklanmasına karar verdi.

Mehmet Sıddık Akış, zırhlı araçla adliye binasından çıkartılarak Van Cezaevi'ne gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirmişti.

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