Görevli park yerini karıştırdı, Batman yolcuları Amsterdam uçağına bindirildi

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Batman’a gidecek yolcular, yer hizmeti veren görevlilerin hatası sonucu yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindirildi. Hatanın fark edilmesi üzerine yapılan anonsla Batman yolcuları uçaktan indirildi.

Görevli park yerini karıştırdı, Batman yolcuları Amsterdam uçağına bindirildi

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Esenboğa Havalimanı’ndan ’a gidecek yolcular, yanlışlıkla uçağına bindirildi.

Olay 16 Kasım Perşembe günü yaşandı.

Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcular kontrollerin ardından uçağa götürülmek üzere cubus aracına bindirildi.

Aracı kullanan yer hizmeti görevlisi yolcuları yanlışlıkla SunExpress Havayolları’nın Ankara - Amsterdam seferi yapacak uçağın bulunduğu park alanına bıraktı.

Görevli park yerini karıştırdı, Batman yolcuları Amsterdam uçağına bindirildi - 1 Yolcular uçakta yapılan anons sırasında yaşananları, sosyal medyada paylaştı.

Yolcular uçağa bindikten bir süre sonra hata fark edildi ve uçakta anons yapılarak Batman’a gidecek yolcuların uçaktan inmesi istendi.

Yolcular uçaktan indirildi.

Yer hizmetleri personelinin hatası nedeniyle hem Ankara - Batman hem de Ankara - Amsterdam seferi gecikmeli olarak gerçekleşti.

Uçakta yaşananları bir yolcu sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...