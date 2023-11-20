Görevli park yerini karıştırdı, Batman yolcuları Amsterdam uçağına bindirildi

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Batman’a gidecek yolcular, yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindirildi.
Olay 16 Kasım Perşembe günü yaşandı.
Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcular kontrollerin ardından uçağa götürülmek üzere cubus aracına bindirildi.
Aracı kullanan yer hizmeti görevlisi yolcuları yanlışlıkla SunExpress Havayolları’nın Ankara - Amsterdam seferi yapacak uçağın bulunduğu park alanına bıraktı.
Yolcular uçağa bindikten bir süre sonra hata fark edildi ve uçakta anons yapılarak Batman’a gidecek yolcuların uçaktan inmesi istendi.
Yolcular uçaktan indirildi.
Yer hizmetleri personelinin hatası nedeniyle hem Ankara - Batman hem de Ankara - Amsterdam seferi gecikmeli olarak gerçekleşti.
Uçakta yaşananları bir yolcu sosyal medya hesabından paylaştı.
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