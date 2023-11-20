Görevli park yerini karıştırdı, Batman yolcuları Amsterdam uçağına bindirildi

Yolcular uçağa bindikten bir süre sonra hata fark edildi ve uçakta anons yapılarak Batman’a gidecek yolcuların uçaktan inmesi istendi.



Yolcular uçaktan indirildi.



Yer hizmetleri personelinin hatası nedeniyle hem Ankara - Batman hem de Ankara - Amsterdam seferi gecikmeli olarak gerçekleşti.



Uçakta yaşananları bir yolcu sosyal medya hesabından paylaştı.