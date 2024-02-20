Gözaltına alınan Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı (Feyza Altun kimdir?)

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan yaptığı şeriat ile ilgili paylaşım üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Altun'un, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Altun, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.



Burada savcılığa çıkarılan Altun, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST



Hakimlik, Altun'un "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi. FEYZA ALTUN KİMDİR?



Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.



Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.



Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin