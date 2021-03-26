Gözaltına alınmak istemedi, tekmeyle polis otosunun kapısını kırdı

İzmir'de gece yarısı çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine polislerin gözaltına almaya çalıştığı alkollü iki şüpheli, tekme atarak polis otosunun sürgülü kapısını yerinden çıkardı. Şüpheliler hakkında birden fazla suç adına işlem yapıldı.

DHA 26.03.2021 - 09:56

Gözaltına alınmak istemedi, tekmeyle polis otosunun kapısını kırdı

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Polis ekipleri, dün gece yarısı alkollü iki kişinin çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine Alsancak Mahallesi'ne geldi. 

Ekiplerin, V.A.(31) ve M.C.'yi (22) gözaltına almak istemesine tepki gösteren V.A. küfür etmeye başladı. Ardından da polis otosunun kapısına tekme attı. Ekip otosunun sürgülü kapısı yerinden çıktı.

Gelen takviye ekiplerin yardımıyla etkisiz hale getirilen V.A. ile M.C., polis merkezine götürüldü. İkili hakkında 'çevreyi rahatsız etme', 'görevli memura mukavemet', 'devlet malına zarar verme' suçları ile sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmadıkları için işlem yapıldı.

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