Gözler saat 18'de: CHP bazı adaylarını bugün açıklanabilir

Son dakika haberi! CHP MYK ve PM bugün toplandı.

İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimlerde iş birliği teklifini reddetmesinin ardından CHP, seçimlere ilişkin bir strateji belirledi.

"Sandık ittifakı" stratejisinde 2019'da yaşanan hem İYİ Parti hem de DEM Parti seçmenine yönelik adaylara yönelik destek istenecek.

ADAYLAR İLAN EDİLEBİLİR

PM'de bazı büyükşehirlerin belediye başkanlarının bugün resmen ilan edilmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın ismi açıklanabilir.

BALIKESİR VE BURSA İÇİN ADAYLAR

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı için Ahmet Akın'ın, Bursa Belediye Başkanı için ise Mustafa Bozbey'in adı ilan edilebilir.

Daha önce CHP aday belirleme sürecinde memnuniyet anketi yapmıştı. Anket sonuçları MYK toplantısında değerlendirildi.

Memnuniyet anketleri çerçevesinde 236'ya yakın isim açıklanabilir.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in bugün saat 18.00'de adayları açıklaması beklenirken birçok büyükşehirin yanında birçok ilçede de belediye başkanları resmen ilan edilmiş olacak.

