İç güvenlik operasyonları kapsamında; 22 Ağustos 2019 tarihinde, Mardin Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Hebat kod adlı Abdurrahman Siler olduğu açıklandı.
Etkisiz hale getirilen teröristin, sabotaj eğitimi aldığı ve bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi.
Gri listedeki terörist öldürüldü
ntv.com.trTürkiye
Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı Abdurrahman Siler olduğu belirlendi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında; 22 Ağustos 2019 tarihinde, Mardin Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Hebat kod adlı Abdurrahman Siler olduğu açıklandı.