GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel istihdamına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi. İşte, GSB personel alımı başvuru sonuçlarına dair bilgiler...



GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BUGÜN BİTİYOR



Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) - 8 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek.



Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.



Sonuçlara dair bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.