Gülistan Doku'nun gözaltına alınan erkek arkadaşı serbest bırakıldı

Tunceli’de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin erkek arkadaşı Zeynel A,  Antalya' nın Alanya ilçesi'nde gözaltına alındı.  İfadesi alınan Zeynel A. sadli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberler - DHA 17.03.2022 - 15:04 | Son Güncelleme : 17.03.2022 - 17:04

Gülistan Doku'nun gözaltına alınan erkek arkadaşı serbest bırakıldı

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Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Zeynel A. ile ilgili gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla Zeynel A., bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Zeynal A.'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alındığı öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Zeynel A.,  Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesine başvurulan Zeynel A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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