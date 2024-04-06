Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Ay'ın Güneş'in yüzünü tamamen kapattığı tam güneş tutulmasına geri sayım başladı. Dışarıyı kısa süreliğine karanlığa çeviren manzara, Kuzey ve Orta Amerika'nın dar bir şeridinde tahminen 32 milyon insan tarafından görülebilecek. İşte, Güneş tutulması hakkında bilgiler...



GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?



Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının ilki 8 Nisan'da meydana gelecek.



GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?



Yılın 8 Nisan'daki ilk Güneş tutulması yalnızca Amerika kıtasından izlenebilecek.



Türkiye'den gözlemlenemeyecek tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek.



Tam Güneş tutulması Meksika'dan başlayıp Teksas'a doğru ilerleyerek New England'a kadar ulaşacak ve Kanada'da sona erecek bir "tamlık yolu" boyunca görülebilecek.



Tamlık yolu üzerindeki herhangi bir konumda insanlar önce kısmi bir tutulma, ardından tam tutulma ve ardından yeniden kısmi tutulma görecekler.