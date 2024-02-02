Güney Kore: Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nı Orta Doğu'ya çevirmeye çalışıyor

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında çatışmalar devam ediyor. Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-Ho, Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nı Orta Doğu gibi sürekli çatışma riskinin olduğu bir bölgeye çevirmeye çalıştığını söyledi.

Güney Kore: Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nı Orta Doğu'ya çevirmeye çalışıyor

Birleşme Bakanı Kim Yung-Ho, katıldığı radyo programında, 'nin son dönemde bölgede provokasyonlarını artırdığını belirtti.

Kuzey Kore'nin son dönemde artan güdümlü ve hipersonik füze denemelerini hatırlatan Kim, "Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nı tıpkı Orta Doğu gibi sürekli askeri çatışma riskinin bulunduğu bir bölgeye çevirme niyeti var gibi duruyor. Kuzey Kore'nin bu tuzağına düşmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Kim, Kuzey Kore'nin, askeri provokasyonlarla, Güney Kore'de nisanda yapılacak genel seçimler öncesi güvenlik kaygılarını artırmayı ve kaos yaratmayı amaçladığını dile getirdi.

Kuzey Kore Güney Kore ile görüşmeleri sonlandırdı

Kuzey Kore Güney Kore ile görüşmeleri sonlandırdı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...