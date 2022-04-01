Güngören'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Haberler - DHA 01.04.2022 - 12:34
İstanbul Güngören'de iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Mareşal Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, daha önce ortak olan iki kişi alacak verecek meselesi sebebiyle sokak ortasında tartışmaya başladı.
3 KİŞİ BIÇAKLANDI
Kısa sürede büyüyerek tabure, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavga sonucunda 3 kişi bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
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