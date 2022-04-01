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Güngören'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Güngören'de 2 grup arasında kavga çıktı. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Haberler - DHA 01.04.2022 - 12:34

Güngören'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

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İstanbul Güngören'de iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Mareşal Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, daha önce ortak olan iki kişi alacak verecek meselesi sebebiyle sokak ortasında tartışmaya başladı.

3 KİŞİ BIÇAKLANDI

Kısa sürede büyüyerek tabure, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavga sonucunda 3 kişi bıçaklandı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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