Güngören'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

İstanbul Güngören'de iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.



Mareşal Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, daha önce ortak olan iki kişi alacak verecek meselesi sebebiyle sokak ortasında tartışmaya başladı.

3 KİŞİ BIÇAKLANDI

Kısa sürede büyüyerek tabure, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavga sonucunda 3 kişi bıçaklandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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