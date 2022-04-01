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Tunceli’de 2 kız çocuğuna cinsel istismar iddiasında 8 şüpheli tutuklandı

Tunceli'de 13 ile 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Haberler - İHA - DHA 01.04.2022 - 09:41 | Son Güncelleme : 01.04.2022 - 12:19

Tunceli’de 2 kız çocuğuna cinsel istismar iddiasında 8 şüpheli tutuklandı

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'nin Pertek ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, okulunun yakınlarında tenha bir bölgede 2 kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını ailesine anlattı.

Bunun üzerine aile, polise giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından, Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mağdur çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi.

BİR KIZIN DAHA İSTİSMARA UĞRADIĞI ORTAYA ÇIKTI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğun ifadeleri doğrultusunda 13 yaşında bir kız çocuğunun daha cinsel istismara uğradığını tespit etti. Çocuklar, Pertek Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü bünyesindeki İzleme Merkezi'ne sevk edildi.

Kız çocuklarının burada alınan ifadelerinin ardından 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 4 şüphelinin verdiği bilgilerde 2 kız çocuğuna 4 kişinin daha cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi. 

8 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe kuvvetli suç şüphesi bulunmasından dolayı tutuklandı.

Soruşturma dosyasına gizlilik kararı da getirildi.

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