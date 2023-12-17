Hablemitloğlu suikastinin 21. yılı

Ankara Üniversitesinde Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi dersleri veren Necip Hablemitoğlu, Çankaya'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Suikastin ardından ilk soruşturmada bir zanlı cinayeti kendisinin işlediğini söyledi ancak bunu doğrulayacak delillere ulaşılamadı.



Suikast dosyası Ergenekon davasında da gündeme geldi.



Ergenekon savcısının davaya müdahillik önerisi, Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu tarafından kabul edilmedi.



15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa süre hazırlanan iddianamede ise

Hablemitoğlu cinayeti ile FETÖ ilişkilendirildi. 2022'de Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı.



Sanıkların Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaları sürüyor.

