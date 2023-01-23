Hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı

Hac ibadeti için ön kayıt başvuru süresi uzatıldı.

Açıklama, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.

Buna göre, Hac ibadetini yapmak üzere 2023 yılında kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak hac yolcuları, ön kayıtlarını 31 Ocak'a dek e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Hacı adayları hac kurasına gireceği; il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.



Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek Kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek. Kayıtların ardından hac kura tarihinin açıklanması bekleniyor.