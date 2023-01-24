Hac kayıtları nasıl yapılır, ne zaman bitecek? (2023 Hac ön kayıt işlemleri

2023 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri sürmeye devam ederken, hac kayıtlarının ne zaman biteceği de merak ediliyor. Bu yıl hacca gitmek için kura çekimi tarihlerinin açıklanmasını bekleyen hacı adayları, Diyanet tarafından yapılacak duyuruyu dört gözle bekliyor. Peki, hac kayıtları nasıl yapılır, ne zaman bitecek?



HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?



Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin uzatıldığını bildirdi.



Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

HAC KAYITLARI İÇİN ÜCRET NE KADAR?



Vatandaşlar, Ramazan ayı umre turlarına dair detaylı bilgiye Başkanlığın resmî internet sitesinden ulaşabilecek.



Tercih edecekleri umre programına karar veren vatandaşların, Başkanlık internet sitesinde bilgileri paylaşılan ilgili bankalara ücret ödemelerini yapmaları gerekiyor.



Hac kayıtları için tur ücretleri Suudi Arabistan Riyali olarak 5 bin 500 SAR'dan başlıyor. Bu fiyat Türk Lirası olarak 27 bin 284 TL'ye tekabül ediyor.



HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Ücret ödemesini yapan vatandaşlar, umre kaydını 31 Ocak tarihine kadar il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapabilecek.



HAC KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ

