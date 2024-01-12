Hain saldırı nasıl gerçekleşti?

6 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki çatışmalara ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı. Saldırının Metina kampı yakınlarında yeni oluşturulan üs bölgesine yapılmaya çalışıldığı, sızmayı farkeden timlerin hemen karşılık verdiği öğrenildi. Kırklareli 41. Komando Tugayı'na bağlı birliklerin geçici üs bölgesine yapılan saldırıya karşılık verildi. Çatışmaların yakınlarında sivil yerleşim yerlerinin bulunduğu ve birliklerin dikkatli bir operasyon yürüttükleri aktarıldı.

Hain saldırı nasıl gerçekleşti?

'ta yaşanan çatışmalara ilişkin ilk bilgiler, teröristlerin zor hava koşullarını fırsat bilerek geçici üs bölgesine saldırdığını gösteriyor.

Hain saldırı nasıl gerçekleşti? - 1 Kaynak: MSB

Teröristlerin sızmaya çalıştığı üs bölgesi Kırıklareli 41. Komando Tugayı tarafından oluşturuldu.

Hain saldırı nasıl gerçekleşti? - 2 Kaynak: MSB

Geçisi üs bölgesi olarak birliklerin bulunduğu noktaya, teröristler şu an yaşanan ağır kar ve tipi koşullarını fırsat bilerek sızmaya çalıştı, durumu fark eden timler de karşılık vererek teröristlere ağır kayıp verdirdi.

Hain saldırı nasıl gerçekleşti? - 3 Kaynak: MSB

Ağır silahlarla saldıran teröristlerin ilk ateşi sırasında birlikler şehit verirken, çatışmaların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA: MSB duyurdu | Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı: 5 asker şehit oldu

SON DAKİKA: MSB duyurdu | Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı: 5 asker şehit oldu

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