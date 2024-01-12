Hain saldırı nasıl gerçekleşti?

Kuzey Irak'ta yaşanan çatışmalara ilişkin ilk bilgiler, teröristlerin zor hava koşullarını fırsat bilerek geçici üs bölgesine saldırdığını gösteriyor.
Teröristlerin sızmaya çalıştığı üs bölgesi Kırıklareli 41. Komando Tugayı tarafından oluşturuldu.
Geçisi üs bölgesi olarak birliklerin bulunduğu noktaya, teröristler şu an yaşanan ağır kar ve tipi koşullarını fırsat bilerek sızmaya çalıştı, durumu fark eden timler de karşılık vererek teröristlere ağır kayıp verdirdi.
Ağır silahlarla saldıran teröristlerin ilk ateşi sırasında birlikler şehit verirken, çatışmaların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.
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