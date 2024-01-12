Hain saldırı nasıl gerçekleşti?

Geçisi üs bölgesi olarak birliklerin bulunduğu noktaya, teröristler şu an yaşanan ağır kar ve tipi koşullarını fırsat bilerek sızmaya çalıştı, durumu fark eden timler de karşılık vererek teröristlere ağır kayıp verdirdi.

Kaynak: MSB Ağır silahlarla saldıran teröristlerin ilk ateşi sırasında birlikler şehit verirken, çatışmaların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. SON DAKİKA: MSB duyurdu | Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı: 5 asker şehit oldu Haberi Görüntüle