Hak sahipliği başvurusu ne zaman bitecek, süre uzatıldı mı?

Çok sayıda hak sahibini mağdur eden deprem felaketinde 6 ay geride kalırken, AFAD Afetzede Hak Sahipliği için başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar merak konusu. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda sona gelindi. İşte, hak sahipliği başvurusu hakkında son bilgiler...



HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTER?



Evleri yıkılan veya oturulmayacak durumda olan kişiler için hak sahipliği başvuru dönemi sürüyor.



AFAD, hak sahipliği başvuru süreciyle ilgili duyuru paylaştı. Yapılan duyuruda;



" 60 günlük hak sahipliği başvuru dönemi 30 Mayıs 2023 tarihi itibariyle baslamış olup, 30 temmuz 2023 tarihi itibariyle son bulacaktır.

Siz değerli afetzedelerimizin E-devlet üzerinden başvurularını yapmaları önem arz etmektedir.



60 günlük yasal süre dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Aşağıdaki linkten e-devlet sistemine giriş yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.



BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR



Afetzede hak sahipliği başvuruları için gerekli şartlar AFAD tarafından açıklandı. İşte o şartlar;



Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar,



İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler,



Hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler.



AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?



Afetzede hak sahipliği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.



Aşağıda verdiğimiz linke tıkladıktan sonra açılan ekran sizi AFAD'ın sayfasına yönlendirecektir. AFAD'a kayıt yaptırdıktan sonra afetzede hak sahipliğinden faydalanabilirsiniz.

