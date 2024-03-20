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Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birinci Nükleer Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidiyor. Konuşma yapacak Fidan'ın hem konvansiyonel santrallerin hem küçük modüler reaktörlerin Türkiye’nin enerji güvenliğine dönük etkilerini değerlendirmesi bekleniyor.

Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Belçika Hükümeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birinci Nükleer Zirvesi'nr 18 devlet ve hükümet başkanı, 17 ülkeden de bakan ve kıdemli yetkiler katılacak.

Zirvede Ukrayna-Rusya savaşının ardından nükleer enerjinin enerji güvenliğine katkısı ve iklim değişikliğine dönük etkileri değerlendirilecek.

Zirvenin devlet ve hükümet başkanları oturumunda Dışişleri Bakanı da bir konuşma yapacak.

Fidan'ın konuşmasında hem konvansiyonel santrallerin hem küçük modüler reaktörlerin ’nin enerji güvenliğine dönük etkilerini değerlendirmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca yapımı devam eden Akkuyu nükleer güç santrali projesi hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

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