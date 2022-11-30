Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada 30.11.2022 tarihi saat 00.01’den 14.12.2022 tarihi saat 23.59’a kadar yapılacak eylemler, gösteriler ve yürüyüşlerin yasaklandığı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri gereğince yasaklandığı belirtildi.