Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri minibüsü Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.



Araçtaki 11 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit eden ekipler, şüpheliler F.A. ve Ş.D'yi göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. ve Ş.D, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.