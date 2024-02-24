Hakkari'de arazide 40 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda arazide gizlenmiş çuvallar içinde 40 kilo 556 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari'de arazide 40 kilo metamfetamin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında olduğu ihbarı aldı. Hareket geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.

'Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-95 Duranlar-3 Operasyonu' adıyla düzenlenen operasyonda, arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Narkotik arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda arazide gizlenmiş çuvallar içinde 40 kilo 556 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ederken, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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