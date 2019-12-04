Hakkari'de öğrenci servisi devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı

Hakkari'de bir öğrenci servisinin kaza yapması sonucu servis şoförü hayatını kaybederken 9 öğrenci de yaralandı. Kazaya yardım etmek isteyen bir kişi ise devrilen elektrik direğindeki akıma kapılarak öldü.

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Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kente 30 kilometre mesafedeki Oğul köyü Dilekli Mahallesi'nde, Cemil Turan idaresindeki öğrenci servisi şarampole devrildi.

Yaklaşık 30 metre sürüklenerek takla atan aracın sürücüsü Turan hayatını kaybetti, 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Kazayı fark ederek araçtakilere yardım etmek için olay yerine giden köy sakinlerinden Fehime Turan, kaza sırasında devrilen elektrik direğindeki akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Jandarma, sağlık ekipleri ve köylülerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberi alan öğrencilerin yakınları da hastaneye gelerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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