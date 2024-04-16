Halay çekerken bıçaklara sarıldılar: 4 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde nişan töreni meydan savaşına döndü. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanırken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Halay çekerken bıçaklara sarıldılar: 4 yaralı

Vezirköprü ilçesi Adetepe Mahallesi’nde bir nişan töreninde halay çekme esnasında kavga çıktı.

Kavgada E.G., M.G., E.G. ve S.K. bıçaklanarak yaralandı. Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan E.G. ve E.G. burada yapılan tedavi sonrasında taburcu edildi. 

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. (25) ve R.A. (22) adliyedeki işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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