Halkalı – Kapıkule arası trenle 1,5 saate iniyor

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin üçüncü fazında tünel açma çalışmaları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm hatların tamamlanmasıyla birlikte Halkalı-Kapıkule arası seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşeceğini söyledi.

Halkalı – Kapıkule arası trenle 1,5 saate iniyor

Halkalı - Kapıkule hattında seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşüyor.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Projesi'nin üçüncü fazında tünel açma çalışmaları başladı.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Halkalı – Kapıkule arası trenle 1,5 saate iniyor - 1

Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin üçüncü fazı olan Halkalı-Ispartakule kısmındaki tünel açma çalışmalarını başlatarak projenin tamamında çok önemli bir aşamayı daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Halkalı – Kapıkule arası trenle 1,5 saate iniyor - 2

SEYAHAT SÜRESİ KISALACAK

Halkalı - Kapıkule hattının "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy", "67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule" ve "8 bin 420 metrelik Ispartakule-Halkalı" arası olmak üzere 3 fazdan oluştuğunu bildiren Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 6,5 saatten 2,5 saate düşecektir. Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkması hedeflenmektedir.” dedi.

Halkalı – Kapıkule arası trenle 1,5 saate iniyor - 3

Uraloğlu, projenin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi.

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