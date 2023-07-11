Halkalı – Kapıkule arası trenle 1,5 saate iniyor

SEYAHAT SÜRESİ KISALACAK



Halkalı - Kapıkule hattının "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy", "67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule" ve "8 bin 420 metrelik Ispartakule-Halkalı" arası olmak üzere 3 fazdan oluştuğunu bildiren Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 6,5 saatten 2,5 saate düşecektir. Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkması hedeflenmektedir.” dedi.

Uraloğlu, projenin Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi.