Halkalı – Kapıkule arası trenle 1,5 saate iniyor

Halkalı - Kapıkule hattında seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşüyor.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin üçüncü fazında tünel açma çalışmaları başladı.
Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.
Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin üçüncü fazı olan Halkalı-Ispartakule kısmındaki tünel açma çalışmalarını başlatarak projenin tamamında çok önemli bir aşamayı daha hayata geçirdiklerini söyledi.
SEYAHAT SÜRESİ KISALACAK
Halkalı - Kapıkule hattının "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy", "67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule" ve "8 bin 420 metrelik Ispartakule-Halkalı" arası olmak üzere 3 fazdan oluştuğunu bildiren Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 6,5 saatten 2,5 saate düşecektir. Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkması hedeflenmektedir.” dedi.
Uraloğlu, projenin Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi.
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