Hamile eşini uçurumdan atan Hakan Aysal'a 'akıl sağlığı yerinde' raporu

7 aylık hamile Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakan Aysal’ın hayatını kaybeden eşi Semra Aysal üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıkınca savcılık Hakan Aysal hakkında yakalama kararı çıkarttı.



Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.



Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Şubat tarihinde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti oy çokluğu ile Aysal'ı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

YENİDEN YARGILANDI



Hakan Aysal, hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutularak cezai ehliyetinin olup olmadığı belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verildi. Bu nedenle de raporun yetersiz olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu gerekçeyle bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hakan Aysal, dün yeniden hakim karşısına çıktı.

AKIL SAĞLIĞI TAM



Sabah gazetesinin haberine göre İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan Aysal'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor geldi. Rapor mahkemeye gönderildi. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi Aysal'ı yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.