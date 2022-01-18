Hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı

İstanbul'da hamile hemşireye hastanede tekmeyle saldıran baba ve oğlu tutuklandı.

Haberler - DHA 18.01.2022 - 16:59

Hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı

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'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı.

Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.

Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Baba ve oğlu tutuklandı.

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