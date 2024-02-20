Hamza Dağ: Seçilirsek ''Süt Kuzusu Projesi'' devam edecek

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala, belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, bu kapsamda Tire ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dağ, geçmiş belediyelerin yaptığı iyi projeleri devam ettireceklerini ifade etti.
''BİZ AYRIM GAYRIM YAPMAYACAĞIZ''
Dağ, "Mevcut büyükşehir belediyesi veya önceki belediye başkanlarının iyi yaptıkları, güzel yaptıkları her işi sürdüreceğiz. Bunlardan birisi de 'Süt Kuzusu Projesi'dir. Biz ayrım gayrım yapmayacağız. Bu konuda da çalışmak isteyen, üretmek isteyen herkesi destekleyeceğiz. Bu projenin akamete uğradığının farkındayım ama biz bu projeyi sahiplenip İzmir Büyükşehir olarak yeniden canlandıracağız." dedi.
Projeleriyle ilgili bilgiler veren Dağ, Tire-Belevi yolunun ilk etabının yüzde 90 tamamlandığını, kalan kısım ve diğer iki etabın da ilerleyen süreçte hızla bitirileceğini söyledi.
4 EYLÜL STADI İÇİN PROJE SÖZÜ
Tire temasları kapsamında Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan Dağ, burada yaptığı konuşmada da ilçe merkezindeki 4 Eylül Stadı'nın yerine millet bahçesi yapmak istediklerini ancak yol alamadıklarını dile getirdi.
Eski stadın, altına iki kat otopark, üstüne yeşil alan, sportif alanlar ve yüzme havuzu yapılarak değerlendirilebileceğini aktaran Dağ, şunları kaydetti:
"Bunu büyükşehir belediyesiyle de yaparız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla da yaparız. Ama işin birebir takibini yapacak, bizimle omuz omuza verecek, kol kola gelecek arkadaşlarımız lazım. Burada aynı noktadan bakacağımız insanlar lazım. İnşallah o da gerçekleşir ve biz bu işi hayata geçiririz. Şehrin merkezindeki bu alana güzel bir otopark, üstüne yeşil alan, hem de sportif faaliyetler yapacağımız güzel bir yer yapalım. İsmini de Tire Bahçeleri veya İzmir Bahçeleri koyarız."
''SÜT KUZUSU PROJESİ'' NEDİR?
İzmir’de Büyükşehir Belediyesi tarafından ''süt içmeyen çocuk kalmasın'' diye üretici kooperatiflerinden alınan sütler kentin dört bir yanına ulaştırılıyor.
Proje kapsamında 1-5 yaş arasındaki çocukların evlerine aylık 8 litre süt teslim ediliyor. Projeden, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Buca, Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Gaziemir, Güzelbahçe ilçelerinin tamamı ve Menemen, Aliağa, Foça, Kemalpaşa, Menderes, Torbalı, Urla, Seferihisar, Bergama, Dikili, Kınık, Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Bayındır, Selçuk, Çeşme, Karaburun ve Tire ilçelerinin merkez mahallelerini kapsayan 30 ilçede yer alan 615 mahalledeki çocuklar faydalanıyor.
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