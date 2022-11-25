Hanutçu nedir, hanutçuluk ne demek?

Tarihte Mısır gibi bazı İslâm ülkelerinde kendilerine verilen tekstil ürünlerini ve mücevheratı çatkapı pazarlama yöntemiyle satan ve bohçacıların işlevini gören kadın simsarlar da (dellâle) istihdam edilmiştir. Günümüzde ise özellikle turistleri komisyon karşılığı anlaştığı otel, motel, dükkân gibi işletmelere yönlendiren kişiye de hanutçu (Arapça “dükkân” anlamındaki hânût kelimesinden) ismi verilmiştir.



Halk arasında hanutçuluk olarak bilinen kavram, çoğunlukla turistlere rahatsızlık veren davranışlar içermesi nedeniyle literatürde “turist tacizi” başlığı altında ele alınmakta ve “esnaf tacizi” olarak adlandırılmaktadır.

Hanutçuluk, bir ticari işletmenin ürün veya hizmetini turisti sözlü veya fiili davranışları ile rahatsız ederek satmak, tanıtmak ve kabullendirmek olarak tanımlanabilir.

BELGESELE KONU OLMUŞTU



National Geographic Televizyonu’nda Conor Woodman’ın hazırladığı “Dolandırıcılar Şehri” isimli programın İstanbul bölümünde, hanutçuluğun şehirde turistlere karşı yapılan en yaygın dolandırıcılık şekli olduğu anlatılmıştı.