Hanutçu nedir, hanutçuluk ne demek?

Hanutçular özellikle son aylarda İstanbul’daki turist rehberleri için büyük sıkıntı yaratıyordu. İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı. Listede yer alan yasaklardan biri de hanutçuluk oldu. Peki, hanutçu nedir, hanutçuluk ne demek?

Hanutçu nedir, hanutçuluk ne demek?

Tarihte Mısır gibi bazı İslâm ülkelerinde kendilerine verilen tekstil ürünlerini ve mücevheratı çatkapı pazarlama yöntemiyle satan ve bohçacıların işlevini gören kadın simsarlar da (dellâle) istihdam edilmiştir. Günümüzde ise özellikle turistleri komisyon karşılığı anlaştığı otel, motel, dükkân gibi işletmelere yönlendiren kişiye de hanutçu (Arapça “dükkân” anlamındaki hânût kelimesinden) ismi verilmiştir.

Halk arasında hanutçuluk olarak bilinen kavram, çoğunlukla turistlere rahatsızlık veren davranışlar içermesi nedeniyle literatürde “turist tacizi” başlığı altında ele alınmakta ve “esnaf tacizi” olarak adlandırılmaktadır.

Hanutçuluk, bir ticari işletmenin ürün veya hizmetini turisti sözlü veya fiili davranışları ile rahatsız ederek satmak, tanıtmak ve kabullendirmek olarak tanımlanabilir.

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National Geographic Televizyonu’nda Conor Woodman’ın hazırladığı “Dolandırıcılar Şehri” isimli programın İstanbul bölümünde, hanutçuluğun şehirde turistlere karşı yapılan en yaygın dolandırıcılık şekli olduğu anlatılmıştı.

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