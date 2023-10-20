Hareketsiz bulunan 6 yaşındaki Nisa kurtarılamadı (Ölümüne şeker mi sebep oldu?)

Mersin’de yol kenarında hareketsiz bulunan 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, Tarsus ilçesinde meydana geldi. Bağlar Mahallesi İmamı İshak Ceviz’in kızı Nisa Ceviz’in yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



Ekipler, kalp masajı ve suni teneffüs yaptıkları Nisa’yı ambulansla hastaneye götürdü.



Küçük Nisa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Nisa’nın ceenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.



ÖLÜMÜNE ŞEKER Mİ SEBEP OLDU?



Nisa’nın hareketsiz bulunduğu noktada, elinde şekerleme paketi olduğu öğrenildi.



Küçük kızın, soluk borusuna şeker kaçması sonucu nefessiz kaldığı değerlendiriliyor.