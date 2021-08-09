Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı.



Şef Ekin Eylem Ulaş ve ekibi; Gaziantep’in meşhur yemek ve tatlılarını kendine özgü bir tarzla yorumlayarak yaptı. Özel gastronomi teknikleriyle hazırlanan yöresel yemekler, davetlilerden tam not aldı. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Şahin; gıda sektöründe akademik başarının önemine dikkat çekerek, "Uluslararası hedefe ulaşmamız için bu bölüm yeni fırsatlar getirecek" dedi.

Nitelikli şefler yetiştirmeyi hedefleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, bu yıl 30 öğrenciyle eğitime başlayacak.