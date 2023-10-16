Hasta taşıyan ambulans bariyere çarptı: 4 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde bariyere çarpan ambulans kaza yaptı. Kaza sırasında ambulanstaki hasta ile 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Hasta taşıyan ambulans bariyere çarptı: 4 yaralı

’ın Gürpınar ilçesinde, hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana geldi.

Hakkari’den Van’a hasta nakli yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri’ne ait ambulans, yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada ambulans şoförü, 2 sağlık çalışanı ve hasta yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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