Hastanede Tiktok yayını açan fenomene doktor dayağı

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Avcılar'da yaşandı. Tiktok'ta yayınlar yapan Bekircan Kartal (22), mide bulantısı için özel bir hastaneye başvurdu.

Hastanede serum takılan Kartal, iyi olduğunu takipçilerine duyurmak için canlı yayın başlattı. İddiaya göre, bu esnada Bekircan Kartal'a takılan serumdan kan akmaya başladı.

SERUM İÇİN 730 TL ÖDEDİ

Duruma tepki gösteren Kartal, hastanedeki doktora ne kadar ödeme yapması gerektiğini sordu. Kartal'a serum için 730 TL ödeme yapması gerektiği söylendi. Fiyatı yüksek bulan Kartal, ödemeyi polis eşliğinde ve evrakları görerek yapmak istediğini iletti. İddiaya göre, bu sözler karşısında öfkelenen doktor, Bekircan Kartal'a tokat ve tekme atıp küfür etti.

"SIRTIMA TEKME VE YÜZÜME TOKAT ATTI"

Olayla ilgili konuşan Bekircan Kartal, "Serumumu 10 dakikada bitirtip canlı yayını bitirmemi istedi doktor. Hastaneden gitmemi istediler. Kocaman bir serum 10 dakika içinde o kadar çabuk bitemez" dedi. Serum için yüksek bir fiyat istendiğini söyleyen Kartal, "Ben de bunu polis ve sağlık bakanlığı elemanlarıyla verebileceğimi söyledim. Sonra doktor sinirlendi ve aileme, şahsıma küfür etti.

Sırtıma tekme ve yüzüme tokat attı. Canlı yayını kapatmamı istedi, telefonuma vurdu. Olay yerine polis geldi ama hastane içindeki kamera görüntülerini silmişler ve E-nabız'dan baktım doktorun ismini değiştirip kadın bir isim yazmışlar" ifadelerini kullandı.