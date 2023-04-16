Hatay'a uçuşlar durduruldu iddiası

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, seçim için Hatay'a gitmek isteyen bazı depremzedelerin bilet bulamadığına dair haberler üzerine, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ekşi, "Deprem bölgesine uçuşlarımız aksamadan ve sabit 550 lira fiyat ile sürdürülmektedir. İmkanlar ölçüsünde ek seferler de konulmaktadır. Hatay'a da bu çerçevede seferlerimiz aksamadan devam etmektedir" dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 16 Şubat'ta yayımladığı NOTAM nedeniyle gidişte insani yardım ve kurtarma ekibi dışındaki yolcuların alınmadığını belirten THY Genel Müdürü, Hatay çıkışında ise tüm yolcuların alındığını belirtti.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, Hatay Havalimanı konusunda yeni bir NOTAM ilanı yok.16 Şubat'ta yayımlanan NOTAM'daki şartlar geçerli.