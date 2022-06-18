Hatay'da arızalanan lokomotifin çarptığı işçilerden biri öldü, ikisi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinin Azganlık Mahallesi'nde makinistlerin bulunmadığı freni arızalanan lokomotif, tren yolu hattında elektrik tellerinin onarımını yapan işçilerin olduğu platforma çarptı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, işçilerden Abdullah Dönegel'in (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan işçiler R.S. (29) ve M.E. (27), ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma kapsamında iki makinist gözaltına alındı.



Lokomotifin tellerin tamirini yapan işçilerin olduğu platforma çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.