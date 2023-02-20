Samandağ ve Defne Belediye Başkanları NTV'ye konuştu: Yıkılan binalarımız var

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AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Bu depremden 3 dakika sonra Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde yaralanan 8 kişinin tedavi altına alındığını açıklandı.

Oktay, vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

''HER YER KARANLIK''

NTV canlı yayınına katılan Defne ve Samandağ ilçesinin belediye başkanları son durumları anlattı.



Defne ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güzel, ''İnsanların çığlıklarını duyduk. Her yer karanlık.'' diyerek yaşadıkları korkuyu anlattı.

''ENKAZ ALTINDA KALANLARIN İHBARLARINIZ ALIYORUZ''

Güzel'in konuşmasından öne çıkanlar:

''İlçemizde elektriklerimiz kesildi. Çığlıkların arasında insanları koordine etmeye çalışıyorum. Yıkılan binalarımız, enkaz altında kalanların ihbarlarını alıyoruz. Vali bey ile koordinasyon içerisinde ilerliyoruz.''



''DEPREMLE BİRLİKTE ELEKTRİKLERİMİZ KESİLDİ''

Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz ise ilçede şu an herkesin dışarıda olduğunu ve acil çadır beklediklerini söyledi.

Eryılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli yerlere kaçmaya çalışıyor araçlarıyla. Ağır ve orta hasarlı binalar bu depremle birlikte yıkıldı. Her taraf karanlık olduğu için enkazlarda kimse olup olmadığını teyit edemedik. İlçede şu anda herkes dışarıda."