Hatay'da dev balık: Oltasına 20 kiloluk çatalkuyruk takıldı

Hatay'da amatör balıkçılık yapan Serkan Avan, Yeşilköy Sahili'nde avlandığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.



Oltasına takılan balığı tek başına sudan çıkaramayan Avan, çevresindekilerden yardım istedi.



Sahildeki bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

İnce bir yapı ve parlak bir deriye sahip olan çatalkuyruk balığı normal şartlarda maksimum 8 kg ağırlığındadır.

Balığı sahildekilerin yardımıyla kıyıya çeken Avan, bu büyüklükte çatalkuyruk yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.