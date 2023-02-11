Hatay'da hırsızlık ve yağma yapan 42 kişi yakalandı

Hatay'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan ve yardım malzemelerine el koyan 42 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 11 bin dolar, 70 bin lira, 20 cep telefonu, 8 bilgisayar, 5 beyaz eşya, 6 tabanca, 3 av tüfeği, ziynet eşyası ve farklı kişilere ait banka kartları ile bir çiftlikte tutulan 6 TIR gıda ve yardım malzemesi ele geçirildi.

Hatay'da hırsızlık ve yağma yapan 42 kişi yakalandı

'da depremde hasar gören binalardan yapan ve depremzedelere gönderilen gıda malzemelerini bir çiftlikte tuttukları belirtilen 42 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hatay'da polis ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binalardan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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Çalışma sonucu, hırsızlık şüphelisi 40 kişi yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarındaki aramada, 11 bin dolar, 70 bin lira, 20 cep telefonu, 8 bilgisayar, 5 beyaz eşya, 6 tabanca, 3 av tüfeği, ziynet eşyaları ve farklı kişilere ait banka kartları ele geçirildi.

Ayrıca Hatay'da kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtan 2 kişinin, depremzede vatandaşlara gönderilen 6 tır gıda malzemesini aldıkları belirlendi.

Şüpheliler yakalanırken malzemelerin de bir çiftlikte tutulduğu tespit edildi.

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