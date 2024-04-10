Hatay’da otomobilin dereye uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybederken,

Kaza, Reyhanlı-Antakya yolu Konuk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 31 ANJ 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki durağa çarparak dereye uçtu.



Kazayı gören vatandaşların 112’yi aramasıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtaki 4 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 4 şahıstan 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Ekipler, araçta başka kişi olup olmadığını araştırıyor.