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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Hatay'da, 29 Mart-4 Nisan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

'da jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 29 Mart-4 Nisan'da tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 3 bin 100 hap, 50 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 40 gram kenevir tohumu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile 4 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 3 ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edilen 10 bin 100 lira ele geçirildi.

Çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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