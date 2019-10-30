Hava durumu: Meteoroloji'den Cuma günü için yağış uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van’ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 13, Bitlis’te 10, Hakkâri’de 14 ve Muş’ta 15 derece olması beklenmektedir” denildi.

Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın poyraza dönmesi ile birlikte Batı Karadeniz kıyılarında bulunan bulut kümesi ilerleyerek Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul'da yağmura neden olacak.

Yarın ve Cuma günü hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Marmara Bölgesi'nde yağışın kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarın taşıdığı enerji yurt genelinde hava sıcaklıklarını en az 2-3 derece düşürecek.

30 Ekim 2019 - (Çarşamba)

🌡️Hava sıcaklığı; Güneydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/396U4hCICO — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 30, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde sis yer yer yoğunlaşmaya başladı. Özellikle İstanbul'da deniz ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabilir.

Sisin öğle saatlerinden itibaren dağılması bekleniyor.

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